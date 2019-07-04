В Луганской области под обстрелом российских минометов оказалась вся линия соприкосновения

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ практически вдоль все линии соприкосновения.

В районе Крымского, Причепиловки, Новотошковского, Золотое, Новозвановки, Новоалександровки, Попасной и Вольного российские террористы обстреливали позиции ВСУ из тяжелых минометов, артиллерийских систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики применяли вооружение БМП в районе Золотое-4.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, семеро получили ранения и 2 - боевые травмы.