Российские террористы подбили из ПТРК автомобиль ВСУ - 1 солдат погиб, еще один - ранен

Сегодня, около 15.00 часов в районе южной окраины Гранитное российские террористы из ПТРК подбили грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести.

Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений.