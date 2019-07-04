» » Российские террористы подбили из ПТРК автомобиль ВСУ - 1 солдат погиб, еще один - ранен

Российские террористы подбили из ПТРК автомобиль ВСУ - 1 солдат погиб, еще один - ранен

Вчера, 18:20 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, около 15.00 часов в районе южной окраины Гранитное российские террористы из ПТРК подбили грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести.

Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:20

Российские террористы подбили из ПТРК автомобиль ВСУ - 1 солдат погиб, еще один - ранен

Вчера, 16:43

Руководство Нацгвардии помогло устроиться на работу российскому шпиону и открыло доступ к гостайне

Вчера, 15:28

В Беларуси боевика «ДНР» приговорили к 2 годам тюрьмы

Вчера, 15:14

В Украине охвачено антиретровирусной терапией более 90% ВИЧ-положительных пациентов

Вчера, 14:42

В Лисичанске возбудили уголовное дело по разрушению жилого дома

Вчера, 12:15

В Луганской области полиция опять проверяет подкуп избирателей Шаховым

Вчера, 11:43

Опрос: В Верховную Раду проходят максимум 6 партий

Вчера, 10:11

Дмитрий Снегирев рассказал о задержании и уголовном деле за "кражу кошелька"

Вчера, 09:40

Зеленский уволил 5 руководителей райадминистраций в Луганской области

Вчера, 09:37

На Донбассе в результате обстрелов за сутки 5 раненых и 4 травмированных солдата

9-07-2019, 20:39

В зоне ООС ранены 5 украинских военных

9-07-2019, 15:38

Оккупированное Лутугино осталось без воды

Новости Украины:

Вчера, 12:48

Зеленский назначил руководителя Киевской областной администрации

Вчера, 10:43

В Одессе охранник ночного клуба убил посетителя - видео

9-07-2019, 13:27

ГБР: На Волыни фискальная служба помогала «торговать» возмещением НДС

9-07-2019, 10:24

Как отдохнуть летом, если отпуск не светит?

8-07-2019, 19:21

В Киеве мужчина взорвал себя гранатой

8-07-2019, 15:28

Укрпочта объявила конкурс по оформлению почтовых ящиков

8-07-2019, 14:36

В Киеве агитаторы за мажоритарщиков Зеленского раздавали футболки и кепки

8-07-2019, 13:13

В Харькове полицейский погиб в спровоцированном им ДТП

8-07-2019, 11:48

Трансформеры: игрушки нового поколения

5-07-2019, 13:23

В Одессе "заминировали" морвокзал - хотят Шария, Клюева и отказ от НАТО

4-07-2019, 17:06

Щедрый стол: традиционные праздничные блюда разных стран

4-07-2019, 15:52

В Одессе ураган сломал 53 дерева и травмировал женщину - фото

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 