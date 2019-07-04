Руководство Нацгвардии помогло устроиться на работу российскому шпиону и открыло доступ к гостайне

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной Гвардии Украины, имеющего гражданство Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году человек, поддерживая идеологию так называемого «русского мира», выехал на территорию временно аннексированного украинского полуострова «в поисках лучшей доли». Он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.

Сотрудники СБ Украины установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Там он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.

Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции.

Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли носители информации, подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.