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В Беларуси боевика «ДНР» приговорили к 2 годам тюрьмы

Сегодня, 15:28 citynews.net.ua | Напечатать

Брестский областной суд Беларуси приговорил боевика российско-окупационных войск, жителя города Брест к двух годам лишения свободы. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Мужчину признали виновным в участии в боевых действиях на территории иностранного государства и приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима.

Гражданин Беларуси поехал на Донбасс в 2015 году. Он объяснил в суде, что "записался добровольцем по идейным соображениям". Его зачислили "рядовым в штурмовой полк морской пехоты". Сначала он был заместителем командира боевой машины, потом - гранатометчиком. Воевал под позывным "Ветерок". Он принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново (Пикуза) Волновахского района Донецкой области. 

22 мая прошлого года белоруса зачислили рядовым в батальон "донецкой народной милиции". За несколько лет участия в военном конфликте на Донбассе он дважды был ранен: один раз в руку, второй - в ногу.

В конце 2018 года он уехал в Брест в отпуск. Но возвращаться назад не собирался из-за, как он заявил, "офицерского беспредела" в вооруженных формированиях боевиков. В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. 


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