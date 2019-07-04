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В Лисичанске возбудили уголовное дело по разрушению жилого дома

Сегодня, 14:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Лисичанске возбудили уголовное дело по факту разрушения многоквартирного жилого дома. По мнению прокуратуры, дом начал разрушаться из-за халатности работников коммунального предприятия, в результате чего произошло частичное разрушение трехэтажного дома в Лисичанске.

В Лисичанске около 4.00 утра 9 июля в жилом доме по адресу улица Попова, 15 были зафиксированы трещины стен и обвал штукатурки. По предварительной информации, причиной обрушения могли стать нарушения строительных норм при врезке канализации.

Аварийный дом 1944 года строительства, в нем располагаются 39 квартир и зарегистрированы 94 человека.

Эвакуированные жители дома вторые сутки живут в палаточном городке. Но некоторые вернулись в свои квартиры несмотря на риск обрушения.

 


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