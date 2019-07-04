В Луганской области полиция опять проверяет подкуп избирателей Шаховым

В Луганской области полиция опять проверяет подкуп избирателей ШаховымСегодня, 12:15
В Луганской области полиция опять проверяет информацию про факт подкупа избирателей.
Представители нардепа Шахова уже несколько месяцев организовывают раздачу сахара в пакетах с партийной символикой и фамилиями своих кандидатов на выборах в Верховную Раду.
Иногда это происходит даже под наблюдением сотрудников полиции. Тем не менее, до сих пор не принято никаких мер и отсутствуют хоть какие-то результаты.
Практически получается, что в Луганской области можно безнаказанно нарушать законодательство о выборах, подкупать избирателей и не нести за єто никакой ответственности.
Никакой ответственности не несет и полиция, которая обязана реагировать на факты нарушения закона, но, кроме сообщений о проверках, никак не препятствует системному нарушению закона.