В Луганской области полиция опять проверяет подкуп избирателей Шаховым

В Луганской области полиция опять проверяет информацию про факт подкупа избирателей.

Представители нардепа Шахова уже несколько месяцев организовывают раздачу сахара в пакетах с партийной символикой и фамилиями своих кандидатов на выборах в Верховную Раду.

Иногда это происходит даже под наблюдением сотрудников полиции. Тем не менее, до сих пор не принято никаких мер и отсутствуют хоть какие-то результаты.

Практически получается, что в Луганской области можно безнаказанно нарушать законодательство о выборах, подкупать избирателей и не нести за єто никакой ответственности.

Никакой ответственности не несет и полиция, которая обязана реагировать на факты нарушения закона, но, кроме сообщений о проверках, никак не препятствует системному нарушению закона.