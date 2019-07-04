Опрос: В Верховную Раду проходят максимум 6 партий

На досрочных выборах в Верховную Раду украинцы готовы провести в Верховную Раду 6 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За Жизнь", "Европейская Солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Сила и Честь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Среди тех, кто определился, 48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 14,1% – за партию "Оппозиционная платформа – "За Жизнь", 9,2% – за партию "Европейская Солидарность", 6,2 % – за "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Также проходной барьер в 5% преодолевают (с учетом погрешности) партии "Голос" (4,4%) и "Сила и Честь" (4,1%).

Остальные партии, согласно опросу, не имеют шансов попасть в парламент.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий:

«Слуга народа» - 48,5% Оппозиционная платформа - «За Жизнь» - 14,1% «Европейская Солидарность» - 9,2% «Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 6,2% «Голос» - 4,4% «Сила и Честь» - 4,1% «Оппозиционный блок» - 2,5% Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4% «Украинская стратегия Гройсмана» 2,3% «Гражданская позиция» - 1,8% «Свобода» - 1,6% «Партия Шария» - 1,6% «Самопомощь» - 0,7% Аграрная партия - 0,1%

Опрос КМИС проходил с 25 июня по 7 июля. Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.