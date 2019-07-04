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Опрос: В Верховную Раду проходят максимум 6 партий

Сегодня, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

Опрос: В Верховную Раду проходят максимум 6 партийНа досрочных выборах в Верховную Раду украинцы готовы провести в Верховную Раду 6 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За Жизнь", "Европейская Солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Сила и Честь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Среди тех, кто определился, 48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 14,1% – за партию "Оппозиционная платформа – "За Жизнь", 9,2% – за партию "Европейская Солидарность", 6,2 % – за "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Также проходной барьер в 5% преодолевают (с учетом погрешности) партии "Голос" (4,4%) и "Сила и Честь" (4,1%).

Остальные партии, согласно опросу, не имеют шансов попасть в парламент.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий:

  1. «Слуга народа» - 48,5% 
  2. Оппозиционная платформа - «За Жизнь» - 14,1% 
  3. «Европейская Солидарность» -  9,2% 
  4. «Всеукраинское объединение «Батькивщина» -  6,2% 
  5. «Голос» -  4,4% 
  6. «Сила и Честь» - 4,1%
  7. «Оппозиционный блок» - 2,5%
  8. Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4% 
  9. «Украинская стратегия Гройсмана» 2,3%
  10. «Гражданская позиция» - 1,8% 
  11. «Свобода» - 1,6% 
  12. «Партия Шария» - 1,6%
  13. «Самопомощь» - 0,7%
  14.  Аграрная партия - 0,1%

Опрос КМИС проходил с 25 июня по 7 июля. Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% –  для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.



Теги: Выборы-2019, опрос

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