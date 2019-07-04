Зеленский уволил 5 руководителей райадминистраций в Луганской области

Зеленский уволил 5 руководителей райадминистраций в Луганской областиСегодня, 09:40
Президент Владимир Зеленский издал во вторник указ об освобождении от должностей 70 глав районных государственных администраций.
Об этом свидетельствует указ президента от 9 июля №76-№146 включительно.
Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.
В Луганской области президент уволил:
Андрея Грачева - с должности председателя Беловодской РГА Луганской области.
Людмилу Латышеву - с должности председателя Новопсковской РГА Луганской области.
Сергея Шакуна - с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области.
Дмитрия Мухтарова - с должности председателя Сватовской РГА Луганской области.
Анатолия Гаркавого - с должности председателя Старобельского РГА Луганской области.