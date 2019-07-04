Зеленский уволил 5 руководителей райадминистраций в Луганской области

Президент Владимир Зеленский издал во вторник указ об освобождении от должностей 70 глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствует указ президента от 9 июля №76-№146 включительно.

Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.

В Луганской области президент уволил:

Андрея Грачева - с должности председателя Беловодской РГА Луганской области.

Людмилу Латышеву - с должности председателя Новопсковской РГА Луганской области.

Сергея Шакуна - с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области.

Дмитрия Мухтарова - с должности председателя Сватовской РГА Луганской области.

Анатолия Гаркавого - с должности председателя Старобельского РГА Луганской области.