На Донбассе в результате обстрелов за сутки 5 раненых и 4 травмированных солдата

После полуночи, 10 июля, в Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов.

Как сообщает пресс-центр ООС, В равоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм;

вблизи села Причепиловка - из минометов калибра 120 и 82 мм;

окраины Новотошковское - из артиллерийской системы калибра 122 мм.

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевые травмы.

По данным разведки 9 июля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.