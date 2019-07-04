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На Донбассе в результате обстрелов за сутки 5 раненых и 4 травмированных солдата

Сегодня, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

После полуночи, 10 июля, в Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов.

Как сообщает пресс-центр ООС, В равоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

  • дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи села Причепиловка - из минометов калибра 120 и 82 мм;
  • окраины Новотошковское - из артиллерийской системы калибра 122 мм.

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевые травмы.

По данным разведки 9 июля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.


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