В зоне ООС ранены 5 украинских военных

Вооруженные формирования Российской Федерации 9 июля обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы сосредоточились в Донецкой области:

дважды вблизи населенного пункта Широкино, с направлению Саханка - из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия; в районе Ломакиново и Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм; в районе населенного пункта Новомихайловка - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза в районе населенного пункта Травневе - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды рядом Новолуганское - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Зайцево - из миномета калибра 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевую травму.