Сергей Шахов и Юрий Бойко: искусство политического сговора. Плюс - криминал

В предвыборной суете остались не замеченными уникальные события, произошедшие в избирательных округах 105 и 113. Совершенно незаслуженно. Поскольку такой уровень «договорняков» с политическими оппонентами и «кидками» своих сторонников достоин мировой славы и даже книги рекордов Гиннеса.

Об этом пишет Алексей Светиков на сайте Сегодня в Северодонецке .

Как известно, до начала и в самом начале избирательной кампании партия «Наш край» обозначила свои будущие кандидатуры во всех шести избирательных округах Луганской области. Судя по надписям на пакетах с сахаром, который раздавался в это время, и из газет «Наш край», которые распространялись тогда же, были известны конкретные фамилии – в ОИО-105 должен был баллотироваться Игорь Слесарев, в ОИО-113 - Александр Лукашев. Плакаты на бордах с фотографией Лукашева и надписью «Команда Сергея Шахова» до сих пор висят в Кременной и Сватово.

13 июня во время приезда в Луганскую область Юрий Бойко представил кандидатов от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» в одномандатных округах в одномандатных округах, на фотографии справа от Сергея Дунаева стоит Владимир Струк – как будущий кандидат в ОИО-113. Обращаю внимание, что произошло это 13 июня. Последний срок выдвижения кандидатур партийными съездами был 10 июня, а сам съезд партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» состоялся 6 июня. Он же (этот съезд), надо понимать, выдвинул кандидатом от партии в 0И0-105 Сергея Медведчука – брата одного из лидеров партии Виктора Медведчука.

Риторический вопрос: 13 июня Юрий Бойко представлял Владимира Струка как кандидата, выдвинутого съездом? Или это было что-то другое?

Этот вопрос стал актуальным в связи с тем, что 24 июня Центризбирком зарегистрировал кандидатом в одномандатном избирательном округе 113 Александра Лукашева, якобы выдвинутого партией «Оппозиционная платформа – за жизнь». А днем раньше Игорь Слесарев был зарегистрирован кандидатом в ОИО-106.

Напрашивается вывод, что произошел банальный сговор: «Команда Шахова» «освободила» для Медведчука ОИО-105, как выдвиженца партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». А последняя, в свою очередь, не зарегистрировала как своего кандидата Владимира Струка.

Увы, дело здесь не только в сговоре и банальном кидке своих сторонников. Ведь если на 13 июня кандидатом от «Оппозиционной платформы – за жизнь» по ОИО-113 был Владимир Струк, то позже поданное в ЦИК представление на Александра Лукашева было сфальсифицировано. Поскольку на самом деле съезд его не выдвигал. А это уже не только политическая нечистоплотность и обман своих избирателей, это подлог документов, за который УК УКраины предусмотрена ответственность.