ЦИК прекратила полномочия всего состава ОИК №47 в Славянске за грубые нарушения

8 июля ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава ОИК №47 и отменила ее решение об образовании участковых избирательных комиссий. Кроме того, отменено также постановление ОИК, которым была отклонена кандидатура в состав УИК от политической партии «Европейская солидарность», депутатская фракция которой зарегистрирована в Аппарате Верховной Рады текущего созыва. Об этом сообщают наблюдатели ОПОРА .

Как было отмечено на заседании Центральной избирательной комиссии, в ОИК №47 поступило представление от партии «Европейская Солидарность», депутатская фракция которой зарегистрирована в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва, однако в заявлениях лиц включенных в это представление было указано, что кандидатуры в состав УИК дают согласие работать не от фракции, а от партии «Европейская Солидарность». На заседании ЦИК также сообщили, что 5 июля субъектом представление было подано на замену эти заявления, в которых уже было отмечено, что эти кандидатуры в состав УИК дают согласие работать от фракции. Однако, комиссия не приняла во внимание эти заявления и приняла постановление без учета этих заявлений.

Наблюдательница ОПОРЫ в одномандатном округе №47 (центр в г. Славянск) сообщает, что окружная избирательная комиссия №47 отклонила 113 кандидатур от депутатской фракции Европейская Солидарность в связи с неточностями в представлении и образовала УИК без них.

По итогам сегодняшнего решения ЦИК было отменено постановление ОИК №47 от 5 июля 2019 об отклонении кандидатур внесенных в состав участковых избирательных комиссий от партии «Европейская Солидарность», депутатская фракция которой зарегистрирована в Аппарате ВРУ текущего созыва. Кроме того, ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава ОИК.

Окружную избирательную комиссию, которая будет образована в новом составе ЦИК обязала до 11 июля рассмотреть вопрос о создании УИК с учетом представление от депутатской фракции Европейская Солидарность.

Внести в ЦИК представления кандидатур для включения в новый состав ОИК №47 субъекты представления могут не позднее 17:00 9 июля.