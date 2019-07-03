8 июля российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы обстреляли позиции ВСУ из артиллерии калибром 122 мм в районе Водяного и из минометов калибром 120 мм и 82 мм в районе Марьинки, Новолуганского и Южного.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано.

По данным разведки 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.