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В январе - июне 2019 года в сводный бюджет Украины поступило 528,8 млрд гривень

Сегодня, 17:03 citynews.net.ua | Напечатать

По оперативным данным в январе - июне 2019 в сводный бюджет поступило (сальдо) 528, 8 млрд гривень, что на 65,8 млрд гривень или на 14,% больше, чем в I полугодии 2018 года. В государственный бюджет направлено 401,3 млрд гривень. В местные бюджеты обеспечено 127,6 млрд гривень, что на 21,4 млрд гривень, или 20,1% больше, чем в I полугодии прошлого года.

В полном объеме выполнено задание Министерства финансов Украины  из части чистой прибыли (дохода), изымается в госбюджет - 300,1% (+14,2 млрд грн); налога на прибыль предприятий - 105,3% (+ 2,7 млрд грн); налога и сбора на доходы физлиц - 104,8% (+ 2,4 млрд грн); акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 127,3% (+1 млрд грн)


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