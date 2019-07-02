На чемпионате Европы спортсменка-подводница из Северодонецка завоевала два серебра

В Греции состоялся чемпионат Европы по плаванию в ластах. К соревнованиям присоединились спортсмены из 19 стран. В состав национальной сборной Украины вошли воспитанники Северодонецкого ДЮСШ водных видов спорта «Садко».

Представительница Луганской области, мастер спорта Украины международного класса Валентина Резник завоевала серебряную награду в женской эстафете 4х200 м плавание в ластах. Также она получила серебряную медаль в женской эстафете 4х100 по плаванию в ластах и ​​установила новый рекорд Украины - 2.38.78.

На счету мастера спорта Украины международного класса Дениса Левина три четвертых места на дистанциях 50 м ныряние в ластах, 4х50 м в смешанной эстафете и 4х100 м в мужской эстафете, а также шестое место на дистанции 100 м в подводном плавании с аквалангом.

Еще одна представительница Луганщины, дебютантка сборной Екатерина Сторчевой, стала седьмой на дистанции 400 м по плаванию с аквалангом.

В общем командном зачете по результатам соревнований сборная Украины заняла второе место.