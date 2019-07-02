Российские боевики превратили колонии Луганской области в концлагеря

В Луганской области Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, двум руководителям учреждений исполнения наказаний террористической «ЛНР».

Сотрудники СБУ установили, что занимая должности в силовом блоке оккупационной администрации РФ, руководители колоний №60 и №19 обеспечивали принудительное исполнение незаконных приговоров, вынесенных «судами» террористической организации «ЛНР», применение юридически ничтожных законодательных и нормативных актов боевиков.

Служба безопасности собрала значительное количество свидетельств физических и моральных издевательств над бывшими узниками, содержавшимися в колониях на подконтрольной террористам территории,

Российские боевики превратили колонии в полигон, где их так называемый «ОМОН» систематически тренирует силовые приемы подавления неповиновения. Заключенных бьют, ставят на колени, имитирующие расстрел, стреляя над головой боевыми патронами. В 2014-2015 годах, с согласия администрации колоний, представители НЗФ предлагали осужденным в обмен на освобождение принять участие в боевых действиях против ВСУ.

Сотрудники СБУ задокументировали около трех десятков фактов вербовки «спецслужбой» боевиков заключенных, переданных из колоний «ЛНР» в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории для дальнейшего отбывания наказания. Со стороны террористов условием перемещения осужденных является подписание обязательства о негласном сотрудничестве, согласно которому после освобождения заключенные должны собирать для «МГБ ЛНР» информацию о местах дислокации, состав и маршруты передвижения украинских военных подразделений.

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении в участии в деятельности террористической организации двенадцати руководителям так называемого управления исполнения наказаний террористической организации «ЛНР».