За 6 месяцев местные бюджеты в Луганской области получили 1,5 млрд гривень

За 6 месяцев 2019 года в общий и специальный фонды местных бюджетов поступило 1 млрд 541 млн гривень. Об этом сообщили в Главном управлении ДФС в Луганской области.

Поступление доходов общего фонда местных бюджетов Луганщины составили 1 млрд 523 млн гривен налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 перечисления увеличились на 18,5%. При этом рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующм налогам.

В частности, по результатам наполнения бюджетов громад 1 млрд 121 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом больше на 167,5 млн гривен. Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 160,5 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганщины в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.