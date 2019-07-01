7 июля российские террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня

7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Попасной и Золотое.

Рано утром, около 5:00 российские террористы обстреляли жилые дома из артиллерии и минометов калибром 120 мм в поселке Катериновка.

В районе поселка Золотое-4 российские террористы также обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 мм.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевое травмирования.

По данным разведки 7 июля двух оккупантов уничтожено.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.