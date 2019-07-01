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Украина отстает от графика выполнения обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

Сегодня, 17:05 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на июнь 2019 года, не произошло ни одного из предусмотренных графиком Соглашения об ассоциации достижений в интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, хотя на данный момент их должно было быть не менее четырех. Об этом рассказали соавторы отчета «Интеграция в рамках ассоциации: динамика выполнения соглашения между Украиной и ЕС», подготовленном в рамках проекта «Общественная синергия», на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Интеграция в одном секторе – государственных закупках – де-факто состоялась, но не через механизм, предусмотренный Соглашением об ассоциации, а отдельного соглашение в рамках Всемирной торговой организации (GPA), отмечает Дмитрий Шульга, директор Европейской программы Международного фонда «Возрождение».

Соглашение предусматривает интеграцию с рынком ЕС в 14 секторах. Это должно произойти в течение 8 лет, начиная с 1 января 2016 года.

«Прогресс происходит там, где есть четкое понимание государственной политики, есть определенная государственная стратегия, конкретный ответственный орган государственной власти и политические представители, ответственные за определенное направление. Где этого нет – там у нас есть проблемы», – говорит Дмитрий Шульга.

«Скорее всего, отставание будет и дальше, и даже через 5 лет – потому что некоторые вещи нельзя сделать быстрее. Или они недоработаны, или будут работать только наполовину. Чем больше времени проходит, тем больше нормативно-правовых актов должно быть принято – этот «снежный ком» нарастает», – отметил Андрей Бутин, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

Наиболее успешные сферы выполнения Украиной евроинтеграционного «домашнего задания» – техническое регулирование, финансовые услуги, государственные закупки, и в значительной мере энергетика.

В этом году начались сдвиги в реформе таможни. Это не является обязательством в рамках Соглашения, но непосредственно влияет на евроинтеграционные реформы.

В первом полугодии 2019 года были приняты в первом чтении проект закона №7473 – изменения в таможенный кодекс для внедрения института уполномоченного экономического оператора, и №9532 – по упрощению транзитных процедур (присоединение к общей транзитной системе NCTS). Возможно, Верховная Рада этого созыва еще успеет проголосовать их во втором чтении.

В то же время, будущее обновленной таможни под вопросом. Продолжится ли реформа и как – будет зависеть от нового парламента и правительства. «Можно увидеть разные точки зрения на то, как должна функционировать таможня. Есть позиция даже делать политические назначения. Но для этого нужно вносить изменения в законодательство», – отмечает Андрей Бутин.

Реформа в энергетике является одновременно наиболее успешной и наиболее провальной, отмечает Елена Павленко, президент DIXI Group. Среди успехов –введение рынка газа, суточной балансировки рынка газа, попытка монетизировать субсидии. Это также ратификация Приложения 27 к Соглашению об ассоциации.

«Это первая наиболее продвинутая договоренность между Украиной и ЕС о взаимной интеграции рынка. Там прописано, что Украина должна консультироваться с ЕС по поводу разработки отдельных норм законодательства и отменить свое законодательство в части, где оно не соответствует европейским нормам. Часть европейского законодательства – Сетевые кодексы – должны приниматься без существенных изменений », – отмечает Елена Павленко.

Нерешенными остаются два ключевых вопроса: анбандлинг «Нафтогаза» и либерализация поставки бытовым потребителям.

Главный провал – решение Конституционного суда по поводу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ). Это очень острый вопрос и он должно быть предметом обсуждений на саммите Украина-ЕС, говорит Елена Павленко.

«Решение Конституционного суда касалось не закона о регулятора в целом, а конкретных норм, и часть этих норм прямо говорят о независимости регулятора. В то же время, Соглашение об ассоциации и директивы о рынке газа и электроэнергии четко говорят о том, что регулятор на этих рынках должен быть независимым. То есть, у нас есть противоречие между международным соглашением, которое подписала Украина, и решением Конституционного суда. Это тревожный звонок, потому что чем больше Украина будет принимать законодательства, касающегося интеграции рынков, тем больше может быть попыток через Конституционный суд остановить те или иные нормы», – отмечает Елена Павленко.

Так называемый «промышленный безвиз», скорее всего, отсрочится: Верховная Рада текущего созыва не успеет принять законопроекты №7123 и №1022, которые касаются сфер стандартизации и рыночного надзора. «Без принятия этих двух законопроектов будет трудно убедить ЕС согласиться на заключение соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции, ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products)», – отметил Дмитрий Шульга. Изменения, которые Украина уже имплементировала в свое законодательство, позволяют заключить ACAA как минимум в трех секторах.


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