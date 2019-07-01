Луганская Заря проводит тренировочные сборы в Словении

В рамках учебно-тренировочных сборов в Словении луганская "Заря" провела контрольную встречу с хорватским "Хайдуком".

Как сообщает пресс-служба клуба, в стартовые 20 минут команды не особо спешили бежать вперед. Несмотря на это, по моменту создали. На 10-й минуте после удара головой в исполнении игрока "Хайдука" мяч пролетел чуть выше перекладины.

Луганчане ответили опасным выходом Владислава Кабаева, но Владу для удара с близкого расстояния немного не хватило расторопности, и он упустил мяч прямо в руки голкипера.

Чуть позже на ударной позиции оказался Артем Громов, но вратарь был на месте и мяч забрал. В целом, в первом тайме моментов было немного, однако, хорваты свой мяч забили. За пять минут до свистка на перерыв Симич открыл счет в игре - 0:1.

Однако уже в дебюте второй половины матча "Заря" возобновила атаки. Абу Ханна ворвался в штрафную "Хайдука" слева и пробил точно в угол. Забив гол, "черно-белые" завладели инициативой и выглядели лучше соперника. Однако создать серьезный момент у ворот "Хайдука" не удавалось.

Примечательно, что на 82-й минуте Филипп Будковский имел шанс принести победу, но после его удара мяч попал в штангу - 1:1.

7-го июля "Заря" проведет очередной контрольный матч - соперником станет клуб из Сербии "Пролетер".