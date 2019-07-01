В Луганской области полиция изъяла агитационные листовки

Сотрудники полиции, несущие службу на блокпосту Лисичанск-Горское остановили для проверки автомобиль Honda под управлением 22-летнего мужчины. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили печатную продукцию в поддержку одного из кандидатов в народные депутаты Украины. На агитационных материалах отсутствовали сведения об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика соответствующих материалов.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Лисичанского отдела полиции, сотрудники которой составили в отношении водителя автомобиля протокол об административном правонарушении по ст. 212-13 КУоАП «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск». Протокол направлен в суд.