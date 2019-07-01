Зеленский представил в Краматорске нового руководителя Донецкой ОГА

Сегодня, 5 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №482/2019

Про призначення П.Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації

Призначити КИРИЛЕНКА Павла Олександровича головою Донецької обласної державної адміністрації.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Павел Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области, в 2008 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове. Свою карьеру он начинал с помощника прокурора, затем стал прокурором отдела, заместителем прокурора, прокурором и начальником следственного управления прокуратуры.

В базе "Миротворца" боевиком так называемой "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше нового донецкого Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

Судя по именам и возрасту людей, которые были прописаны в этой квартире, то они, вероятно, являются родственниками. Евгений Кириленко, которого "Миротворец" называет боевиком, может быть старшим братом губернатора Донетчины.

Отец нового главы Донецкой области является совладельцем бизнеса, зарегистрированного в оккупированном Енакиево. Компания занимается производством строительных металлических конструкций.