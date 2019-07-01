Зеленский представил в Краматорске нового руководителя Донецкой ОГА

Зеленский представил в Краматорске нового руководителя Донецкой ОГАСегодня, 13:08
Сегодня, 5 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №482/2019
Про призначення П.Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації
Призначити КИРИЛЕНКА Павла Олександровича головою Донецької обласної державної адміністрації.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Павел Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области, в 2008 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове. Свою карьеру он начинал с помощника прокурора, затем стал прокурором отдела, заместителем прокурора, прокурором и начальником следственного управления прокуратуры.
В базе "Миротворца" боевиком так называемой "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше нового донецкого Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.
Судя по именам и возрасту людей, которые были прописаны в этой квартире, то они, вероятно, являются родственниками. Евгений Кириленко, которого "Миротворец" называет боевиком, может быть старшим братом губернатора Донетчины.
Отец нового главы Донецкой области является совладельцем бизнеса, зарегистрированного в оккупированном Енакиево. Компания занимается производством строительных металлических конструкций.