В Луганской области продлили вещание 25 теле- и радиоканалов

Пресс-служба Луганской облгосадминистрации сообщила о решении НСТУ продлить временные разрешения на вещание украинских телеканалов и радио в прифронтовой зоне.

Как сообщили в ЛОГА, областная власть была обеспокоена вопросом возможного отключения украинских телеканалов и радиостанций на территории Луганщины. Поэтому неоднократно обращалась с просьбой продлить их работу.

«И наконец нас услышали! - говорит директор Департамента массовых коммуникаций облгосадминистрации Александр Костенко. - Именно сейчас состоялось заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, на котором принято решение продлить действие временных разрешений на вещание в зоне ООС целого ряда украинских радиостанций телеканалов».

Эти вещатели будут работать в таких населенных пунктах: Бахмутовка, Лисичанск, Новотошковское, Пидгоровка, Попасная, Старобельск, Сватово, Широкий, Счастье, а также КПВВ «Станица Луганская».