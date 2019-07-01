Приоритетными реформами украинцы считают антикоррупционную, медицинскую, пенсионную, судов и полиции, а также люстрацию

Топ-5 первоочередных реформ, по мнению украинцев – антикоррупционная – 63%, здравоохранения – 57%, пенсионная и системы социальной защиты – 52%, органов правопорядка, судов, прокуратуры и полиции – 37%, и люстрацию чиновников – 33%. «В основном, эти 5 реформ являются главными для избирателей тех 5 политических сил, которые, как мы считаем, пройдут в Верховную Раду», – рассказала Ирина Бекешкина, директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, представляя итоги общенационального опроса в Украинском кризисном медиа -центре.

Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Наиболее четко определенные позиции по поводу ключевых вопросов – у сторонников «Голоса», «Европейской солидарности» и «Оппозиционным платформы «За жизнь». Более 80% респондентов, которые собираются поддерживать «Голос» или «Европейскую солидарность», считают, что Украина в будущем должна вступать в ЕС. Избиратели партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» предпочитают или присоединение к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном (39%) или невступление ни в Европейский, ни в Евразийский союзы (44%), в ЕС – только 12%.

Взгляды избирателей, которые собираются поддерживать «Батькивщину» или «Слугу народа», по этому вопросу делятся в основном так, как взгляды населения Украины в целом. «За присоединение к ЕС выступают 62% электората «Слуги народа». 5% – за Евразийский союз, 25% – не определились. То есть, большинство за евроинтеграцию, хотя 25% неопределившихся и 5% за Евразийский союз – вместе тоже около 30%», – отметил Алексей Гарань, научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, представитель общественного объединения «Выборча Рада UA».

Похожая картина с позициями относительно вступления Украины в НАТО. 80% сторонников «Европейской солидарности», 75% «Голоса» считают, что лучшей гарантией безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Мысли сторонников «Слуги народа» и «Батькивщины» разделились – поддерживают вступление по 47%. 50% сторонников «Оппозиционной платформы – За жизнь» – за внеблоковый статус, 25% – за военный союз с Россией и другими странами СНГ.

«Есть вопрос, который четко делит Украину пополам – проведение прямых переговоров с руководителями так называемых «ДНР»-«ЛНР». 41% считают, что это приемлемо, 41% – что неприемлемо, 18% – «трудно сказать», – отмечает Ирина Бекешкина. Для подавляющего большинства респондентов, которые на выборах будут поддерживать «Европейскую солидарность» или «Голос», это неприемлемо; большинство сторонников «За жизнь» – приемлемо. Мнения сторонников «Батькивщины» и «Слуги народа» разделились: среди первых, «за» такие переговоры – 46%, против – 38%; среди избирателей партии «Слуга народа» 44% считают такие переговоры приемлемыми, 39% – неприемлемыми.

Введение на оккупированные территории Донбасса международных миротворческих сил поддерживают 72% избирателей «Голоса», 71% «Европейской солидарности», 59% «Батькивщины», 54% избирателей «Слуги народа». Среди избирателей, которые собираются поддержать «Оппозиционную платформу – За жизнь», 50% – против этого предложения.

«Если говорить о сходстве и различии избирателей разных политических сил, среди избирателей тех, кто скорее всего пройдет в Раду, четко отличаются избиратели «Оппозиционной платформы – За жизнь». Когда приходится иногда слышать от лидеров этой партии, что они готовы объединяться в коалицию со «Слугой народа» – их избиратели имеют совершенно разные позиции. Очень похожи избиратели партий «Европейская солидарность» и «Голос», в том числе и по возрасту. И, как это ни странно, по взглядам очень похожи (избиратели) «Батькивщины» и «Слуги народа», – отметила Ирина Бекешкина.

Участники общественного объединения «Выборча Рада UA» напомнили, что проводят серию дебатов с участием кандидатов проходных партий, чтобы выяснить их позицию по проблемам и реформ, которые являются приоритетными для украинцев. «Еще до президентских выборов люди четко дали понять, что дебаты нужны. В целом 70% ответили, что дебаты очень нужны или скорее нужны», – напомнила Ирина Бекешкина.

Дебаты в их идеальной форме являются полезным упражнением для политических сил, так как позволяют уточнить позиции и лучше подготовиться к дальнейшей работе, способствуют формированию политической культуры, осведомленности избирателей, отметил Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, сопредседатель Совета «Реанимационного пакета реформ».

Дебаты нужны для того, чтобы люди лучше понимали, насколько соответствует действительности их собственное представление о определенной политической силе.

«Сейчас есть проблема «информационных коконов» – когда люди смотрят одни и те же каналы, слушают одних и тех же спикеров, не задумываясь над аргументами. Еще одна проблема – сконструированный имидж лидеров партий, за которыми часто стоит другое наполнение …. Единственный способ это преодолеть – приглашать лидеров и задавать им прямые вопросы о конкретных проблемах. Когда люди погружаются в проблематику, слышат ответы – они готовы менять свое мнение», – отметил Вадим Миськый, программный директор ОО «Детектор медиа».

«К сожалению, у нас сейчас преобладает виртуальное желание новых лиц. Чтобы сделать осознанный выбор, нужно хоть немного разбираться в том, что предлагается. К сожалению, СМИ ориентированы в большей степени на сенсационную информацию, создание ток-шоу, и в меньшей степени на то, чтобы донести содержательные вопросы», – отметил Евгений Быстрицкий, эксперт общественного объединения «Выборча Рада UA ».

В отличие от президентской избирательной кампании, на этот раз участники гонки откликнулись на предложение дебатов с участием экспертов. Уже состоялся первый блок – по реформе государственного устройства, конституционным вопросам и судебной реформе. В нем приняли участие представители партий «Голос», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Сила и честь» и «Украинская стратегия». Партия «Слуга народа» первыми согласились на участие, но не пришли. Представители «За жизнь» не явились.

По словам Алексея Гараня, состоялся «достаточно профессиональный разговор», но создавалось впечатление, что представители партий высказывали свою, а не согласованную партией позицию по конкретному вопросу.