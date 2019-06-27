5-7 июля оккупированный Луганск будет жить без электричества и воды

В оккупированном российскими террористами Луганске 5-7 июля отключат электроэнергию. Как сообщают оккупационные власти, отключение вызвано необходимостью проведения ремонтных работ на высоковольтных линиях 500 кВ «Шахты-Победа».

Без электроэнергии в городе останутся троллейбусные линии, возможны перебои с мобильной связью, которая и так работает через раз и доступом в интернет.

Кроме того, в домах жителей будет отсутствовать централизованное водоснабжение, будет приостановлена работа лифтов в многоэтажках, могут наблюдаться перебои в работе стационарной связи, а также будет отсутствовать наружное уличное освещение.

Луганчанам стоит обратить внимание на график отключения и избегать пользования лифтами, которые планируют отключить ближе к вечеру 5 июля. Но, как всегда, что-то пойдет не так и лучше пройтись пешком, чем ждать аварийную службу в закрытом лифте.

По плану электроэнергию начнут отключать 5 июля в 10:00.

Автобусный транспорт, в том числе следующий до пункта пропуска «Станица Луганская», также будет работать в обычном графике, а вместо троллейбусов №52 на маршруты выйдут два автобуса под тем же номером.