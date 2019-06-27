Российские террористы обстреляли Луганскую область из артиллерии

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Попасной и Крымского.

В Попасной российские террористы обстреляли украинских военных из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета; в районе Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

И уже сегодня, 4 июля, российские террористы открывали огонь из тяжелых минометов и артиллерии.

Трижды позиции ВСУ вблизи Новотошковского были обстреляны из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм и противотанкового гранатомета;

В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения.

По данным разведки 3 июля один российский террорист был уничтожен и семеро получили ранения.