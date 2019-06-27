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ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

Сегодня, 23:11 citynews.net.ua | Напечатать

ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщил представитель  гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Аргументы отмены регистрации Клюева (информация из заседания ЦИК):

  1. Свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего Президента при пересечении границы с РФ.
  2. В декабре 2016 Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве;
  3. Международная почта от следственных органов неоднократно не доходила Клюеву в Донецке
  4. Адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области.
  5. По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.

Также после отмены регистрации Клюева ЦИК единогласно отменила регистрацию кандидата Анатолия Шария.

Он перечислил использованные доказательства:

  1. письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012-го через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель-Москва", после этого в Украину не возвращался;
  2. 22 июля 2012-го Нидерланды проинформировали ГПУ о наличии у него статуса беженца;
  3. СБУ считает, что Шарий не находился на территории Украины с 24 января 2012 года;
  4. суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании Шария в Нидерландах и Литве.

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