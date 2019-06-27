ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщил представитель гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Аргументы отмены регистрации Клюева (информация из заседания ЦИК):

Свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего Президента при пересечении границы с РФ. В декабре 2016 Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве; Международная почта от следственных органов неоднократно не доходила Клюеву в Донецке Адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области. По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.

Также после отмены регистрации Клюева ЦИК единогласно отменила регистрацию кандидата Анатолия Шария.

Он перечислил использованные доказательства: