В Facebook, Whatsapp и Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp и Instagram по всему миру сообщили о масштабном сбое соцсетей - в основном проблема касается отображения изображений и видео.

За час от пользователей пришло более 7,5 тыс. сообщений о проблемах в работе социальной сети Facebook. Ещё около 500 сообщали о нарушениях в работе Facebook Messenger.

Кроме того, приблизительно в это же время более 1,5 тыс. людей сообщили о сбое в работе Whatsapp и более 13 тыс. – о проблемах с пользованием Instagram.

Чаще остальных о проблеме с работой соцсетей заявляли пользователи из США и Западной Европы. Украинские пользователи так же столкнулись с проблемами, в меньшей степени. Со сбоями в Whatsapp так же столкнулись в странах Латинской Америки.