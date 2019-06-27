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В Facebook, Whatsapp и Instagram произошел масштабный сбой

Сегодня, 19:40 citynews.net.ua | Напечатать

Пользователи Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp и Instagram по всему миру сообщили о масштабном сбое соцсетей - в основном проблема касается отображения  изображений и видео.

За час от пользователей пришло более 7,5 тыс. сообщений о проблемах в работе социальной сети Facebook. Ещё около 500 сообщали о нарушениях в работе Facebook Messenger.

Кроме того, приблизительно в это же время более 1,5 тыс. людей сообщили о сбое в работе Whatsapp и более 13 тыс. – о проблемах с пользованием Instagram.

Чаще остальных о проблеме с работой соцсетей заявляли пользователи из США и Западной Европы. Украинские пользователи так же столкнулись с проблемами, в меньшей степени. Со сбоями в Whatsapp так же столкнулись в странах Латинской Америки.


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