Британская группа Massive Attack выпустила оригинальный релиз кавер-версии песни российской группы Гражданская оборона "Все идет по плану (Everything Is Going According To Plan)" – на рентгеновском снимке. Об этом сообщается на сайте онлайн-музея Collecteurs.

Massive Attack уже давно исполняют на концертах эту песню, однако студийная версия появилась только сейчас.

Данный релиз – часть проекта Collecteurs, посвященного борьбе с цензурой, поэтому песня вытравлена на рентгеновском снимке. Именно таким способом в СССР распространялась запрещенная западная музыка.

Отмечается, что релиз задуман скорее как арт-объект, так как трек исчезнет с носителя после 10-15 прослушиваний.