В СБУ пообещали рассказать общественности где жили Клюев, Шарий и Кузьмин последние 5 лет

И.о. Председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

Регистрация кандидатами в народные депутаты этих персон, отсутствие которых в Украине в течении последних 5 лет оказывается известно всем, кроме суда и ЦИК, вызвала акции протеста.

По мнению СБУ это также является очень важным вопросом, потому силовики уже сегодня сообщат ЦИК о результатах его обработки.

Также в СБУ пообещали проинформировать общественность о содержании этих материалов.