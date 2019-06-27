В Луганской ОГА опровергли фейк о закрытии медицинского университета

Первый заместитель главы Луганской областной администрации Сергей Филь опроверг фейковую информацию, распространенную на оккупированной Россией территории области о том, что вскоре деятельность Луганского государственного медицинского университета будет прекращена.

По мнению Сергея Филя, этот фейк является частью спланированной акции по дестабилизации ситуации в области на фоне оттока студентов и аспирантов медуниверситета в оккупированном Луганске.

После эвакуации в 2015 году Луганского государственного медицинского университета в нем обучалось чуть более 100 студентов. Сейчас же в вузе получают образование более 1500 будущих медиков, в том числе около 400 иностранных студентов из 21 страны мира. Университет размещен в отремонтированных корпусах общей площадью 27 тыс. квадратных метров, где находятся компьютеризированные аудитории и лаборатории. Несмотря на тяжелый процесс переезда, университету удалось сохранить все 6 факультетов. Его общежитие рассчитано на 400 будущих медиков, также действует центр досуга.

Сейчас идет восстановление очередного корпуса учебного заведения, где будет размещена библиотека.

Со времен эвакуации вуза здесь прошли предаттестационную подготовку около 1200 врачей по Восточной Украине. А в больницах Рубежного, Кременной и Северодонецка развернуты клинические базы для подготовки молодых медицинских специалистов.

Несмотря на то, что вступительная кампания начнется 10 июля, руководство учебного заведения сообщает о поступлении заявок от абитуриентов из оккупированной части Луганщины. Это становится возможным благодаря программе Министерства образования и науки Украины «Образовательные центры« Донбасс-Украина». Эта программа предоставляет право каждому абитуриенту с неподконтрольной территории поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, наличия паспорта и аттестата.