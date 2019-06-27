Прокуратура предъявила новые обвинений главарю террористов «ЛНР» Пасечнику

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого «главы» террористической организации «Луганская народная республика», по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины.

Кк сообщает пресс-службу прокуратуры, следствием, которое осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, установлено, что 25.11.2017 постановлением так называемой «народной совета Луганской народной республики» №753 гражданин Украины Леонид Пасечник, на основании его добровольного согласия, назначен так называемым «исполняющим обязанности председателя Луганской народной республики».

По результатам проведенных, вопреки действующему законодательству Украины, на отдельных территориях Луганской области, временно неподконтрольных украинской власти, так называемых «очередных выборов» избран так называемым «головой» террористической организации «ЛНР».

Будучи главаря террористов, подозреваемый совершает действия и участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование системы так называемых органов власти «ЛНР» и деятельности так называемой «народной милиции ЛНР», совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области Российской Федерацией и фактически возглавляет ее оккупационную администрацию, создает условия для функционирования вооруженных подразделений террористической организации «ЛНР», выдает участникам террористической организации «ЛНР» приказы, распоряжения, в том числе, касающихся осуществления вооруженного сопротивления задействованным в проведении операции Объединенных сил (ООС) военнослужащим Вооруженных Сил Украины и другим военным подразделениям, принимает отчеты о выполнении тех или иных действий, применяет меры воздействия в отношении участников террористической организации за невыполнение приказов и поручений или нарушение установленных правил поведения участниками «ЛНР», подыскивает новых членов террористической организации и назначает их на ответственные руководящие должности, выполняет другие противоправные действия.

Таким образом, в период с 25 ноября 2017 года по настоящее время, зная, что «ЛНР» создано вопреки Конституции Украины и нормативно-правовых актов Украины, указанное лицо умышленно, совершает действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти Украины, на смену государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией «ЛНР».