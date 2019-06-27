Харьковские копы возродили традиции ГАИшных подстав для водителй

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, разоблачили инспекторов патрульной полиции Волчанского отдела полиции ГУНП в Харьковской области на вымогательстве у водителей.

Каксообщает пресс-служба ДБР, правоохранители искусственно создавали ситуации возможных нарушений правил дорожного движения и угрожали водителям изъятием водительских прав. После чего полицейские требовали от них неправомерную выгоду за несоставление админпротоколов. Например, если водителя надуманно подозревали в управлении транспортом в нетрезвом виде - с него требовали 10 000 гривень.

Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания полицейских, изъяли средства, полученные преступным путем.

Двум правоохранителям объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством).

В суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности.

Кроме того, следователи ГБР проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников Волчанского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

В случае доказательства вины, патрульным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.