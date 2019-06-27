Из-за грозы в Луганской области 5 тысяч домов остались без электроэнергии

2 июля на территории Луганской области пронеслась сильная гроза. В результате сильных порывов ветра более 5000 потребителей остались без света.

Порывы ветра ломали деревья и опоры, вызывая обрывы и аварии на линиях электропередач. Непогода стала причиной полного обесточивания 17 населенных пунктов: Андреевка, Никоноровка - Сватовского района; Трехизбенка, Орехово-Донецкое, Калаус, Кряковка, Михайловка, Войтово - территория обслуживания Счастьенского района электрических сетей; Герасимовка, Гераскивка, Рудовка - Беловодского района; Конопляновка, Демьяновка - Новопсковского района.

10 населенных пунктов остались без света частично: Петропавловка, Нижняя Дуванка - Сватовского района; Терновка - Беловодского района; Лиман, Чмыровка, Проезжее - Старобельского района; Бунчуковка - Новопсковского района;

Больше всего пострадали Старобельский и Счастьенский районы. Задела стихия и Сватовский, Беловодский и Новопсковский районы. Единичные отключения зафиксированы на территории всей области.