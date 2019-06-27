ЦИК определила округа, где не будет голосования на досрочных выборах в Верховную Раду

В ЦИК рассмотрели возможность организации и проведении голосования в отдельных регионах Украины - оккупированном Крыму и отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

2 июня во время очередного заседания Комиссия рассмотрела некоторые вопросы организации и проведения голосования граждан Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в отдельных регионах Украины.

ЦИК приняла к сведению, что парламентские выборы не организуются в аннексированом Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса и, на основании информации от Донецкой и Луганской областных государственных администраций, определила перечень округов, где выборы народных депутатов не пройдут.

В Луганской области выборы не проводятся в 104, 108, 109, 110, 111 одномандатных избирательных округах, находящихся на оккупированной территории.

Кроме этого, ЦИК установила, что на территориях, где будут проходить внеочередные парламентские выборы, не образуются ОИК и УИК, не проводится предвыборная агитация, не производятся избирательные бюллетени, списки избирателей, именные приглашения и другая избирательная документация.