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В Луганской области уже 12 горняков шахты «Горская» протестуют под землей

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

На шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» горняки продолжают оставаться под землей на глубине 700 метров. Таким образом они пытаются спасти свое предприятие от затопления. Как сообщает председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, протестующие (члены НПГУ) настроены очень решительно.

2 июля к ним присоединились еще шесть шахтеров, и теперь под землей находятся 12 работников предприятия. Если дойдет до то, шо шахту будет действительно затоплены - остановится жизнь не только предприятия, но и города. С горняками под землей находится председатель первичной профсоюзной организации НПГУ предприятия Виктор Видиш.

Горняками было заявлено, что они не поднимутся на поверхность пока не решится вопрос с поставками электроэнергии на предприятие.

Сейчас ток подается только для жизненно необходимого обеспечения шахты для поддержки работы водоотведения.


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