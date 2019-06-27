Местные бюджеты Луганской области получили 7,7 млн грн от лицензирования алкоголя и табака

«За январь-июнь 2019 бюджет Луганской области пополнился на 7,7 млн гривень за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями», - сообщили в Главном управлении ДФС в Луганской области.

В ведомстве отметили, что на 1 июля 2019 в Луганской области осуществляют деятельность 1288 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Из них 1248 субъектов получили лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и 1016 субъектов получили лицензии на розничную торговлю табачными изделиями.

В январе - июне 2019 выдано 1793 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, в январе - июне приостановлено действие 24 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 251 лицензию, из которых 17 - за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.