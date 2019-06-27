2 июля российские террористы 13 раз нарушили режим прекращения огня

2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Болотенного, что недалеко от Станицы Луганской. По данным штаба ООС, боевики совершили 4 выстрела из миномета калибром 82 мм по украинским военным.

В Донецкой области боевики обстреляли Марьинку и Новолуганское из 82 мм минометов.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

По данным разведки 2 июля одного оккупанта уничтожены и двое ранены.