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Юные художники из Луганской области побывали во Львове

Сегодня, 14:24 citynews.net.ua | Напечатать

16 учеников художественных школ и художественных отделений школ искусств Кременной и Сватово в сопровождении преподавателей совершили путешествие в Западную Украину. Как сообщает пресс-служба  Луганской ОГА, школьники посетили Львов и совершили тур по знаменитым замкам и памятникам архитектуры.

Во время путешествия дети посетили множество интересных мест Львовщины: Креховский монастырь, Жолковский замок, Музей народной архитектуры и быта, Национальный академический театр оперы и балета, ознакомились с самыми известными храмами Львова. Посмотрели спектакль в Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой.

Для них была организована прогулка по Олеском, Золочевском и Подгорецком замках, Доме ученых, Высоком замке.

Побывали на экскурсиях в Львовском государственном колледже декоративного и прикладного искусства имени И. Труша, ОАО «Галичфарм», Львовской мастерской шоколада.

Встретились с представителями местного отделения общественной организации «Пласт» и приняли участие в интересном квесте.

Свои впечатления от Львова дети отразят в художественных работах.

Путешествие было организовано Всеукраинской общественной молодежной организацией «Молодежное Движение «Здоровая Украина», Львовским территориальным отделением всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины», а также при содействии руководителей частных структур Львовской области и благотворителей.


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