1 июля российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня

1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелами оказались населенные пункты Новоалександровка, Новотошковское и Крымское и Катериновка.

В районе Катериновке минометным обстрелом была повреждена линия электропередачьи 300 жителей села остались без электроэнергии.

В районе Новоалександровки российские террористы обстреливали позиции ВСУ из 120 мм минометов.

Позиции ВСУ неподалеку Новотошковского оказались под обстрелом из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. А в районе Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики вели обстрелы населенных пунктов Авдеевка. Марьинка, Новоселовка, Зайцево, Лебединское, Луганское и Водяное из минометов различных систем, стрелкового оружия, гранатометов и БМП.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения.

По данным разведки 1 июля трое оккупантов уничтожены, и еще пятеро ранены.