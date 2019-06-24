В Луганской области назначены стипендии ведущим и перспективным спортсменам

Исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь подписал распоряжение о назначении областной стипендии перспективным и ведущим спортсменам Луганской области во втором полугодии 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Семь ведущих спортсменов из состава сборных команд Украины по олимпийским видам спорта получат стипендию в размере 2965 гривен. Среди них участники Олимпийских игр, участники и призеры европейских и мировых соревнований.

32 перспективным спортсменам из олимпийских видов назначена стипендия в 1390 гривен. Они являются чемпионами и призерами чемпионатов и кубков Украины.

По 2409 гривен должны получить пять ведущих спортсменов из состава сборных команд по олимпийским видам спорта. Они поднимались на пьедестал европейских и мировых соревнований.

Четырем ведущим спортсменам с инвалидностью назначена стипендия в размере 2965 гривен. Среди них - победители и призеры Дефлимпийских игр.

Стипендию в 1390 гривен получат восемь перспективных спортсменов с инвалидностью, которые являются призерами всеукраинских первенств.