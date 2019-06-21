Энергетики разоблачили Андрея Геруса в некомпетентности и манипуляциях в угоду Коломойскому

В первый же день работы нового энергорынка украинские энергетики разоблачили откровенно фейковые и манипулятивные заявления Андрея Геруса , который занимает должность представителя Президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете Министров Украины.

Шел первый день работы рынка:

"Что такое манипуляции? Это когда государственный чиновник не замечает фактов, а цифры публикует, как ему выгодно. Простой пример и пост Andriy Gerus

Давайте смотреть по пунктам поста:

Пункт 1. На аукціонах щодо двосторонніх контрактів вугільні електростанції підняли свою ціну е/е майже на 50%: у червні їх тариф був 1,44 грн, а тепер майже 2,3 грн.

Абсолютно неадекватний результат «реформи», коли світові ціни газу та вугілля падають у ціні, а вугільна електроенергія взлітає у ціні на 50%.

Реальность: Яркий пример манипуляции. С чего начать? Аукцион по двухсторонним договорам проводили только государственные компании угольной генерации (ЦЭ, Калушская ТЭЦ и Кременчуцкая ТЭЦ). Цену они заявляли исходя из установленной стоимости угля для государственных шахт. Они действительно заявили цену 2,30 грн. Только никто на эти аукционы не пришел и э/э по такой цене не купил. Зато большинство вышло на рынок на сутки вперед, где было продано более 50% объема потребления страны. Фактическая цена продажи э/э на рынке на сутки вперед составила 1,59 грн., что на 45% ниже вымышленной цены, на которую ссылается г-н Герус. Для понимания, цена практически всех заключенных двухсторонних договоров привязана к цене рынка на сутки вперед. Поэтому цена 2,30 грн – это чистый вымысел. И чтобы еще окончательно объяснить, как работает новый рынок, стоит помнить, что Регулятор установил абсолютное ограничение цен для продажи на Рынке на сутки вперед, которая при базовом графике нагрузки не может быть выше 1,64 грн. Продажа э/э на РСВ выше этого ограничения просто технически невозможна – заявки поданные по цене выше 1,64 грн. просто отклоняются Оператором Рынка.

Резюме простое:

У Андрея Геруса нет информации, что реально происходит в работе нового рынка. Нет ничего стыдного в этом. Тема действительно технически сложная. Но написанное - манипуляция, целью которых является все что угодно, но не объективная оценка происходящего. Результатом таких манипуляций может быть только одно – свернуть реформы в отрасли, вернуть безграничную власть чиновникам и коррупционерам от власти, отбросить страну в чиновничье средневековье, от которого все нормальные люди уже давно хотят избавиться навсегда.

Пункт 2. Внутрідобовий ринок (ВДР) так і не запустився, хоча мав стартувати сьогодні о 15.00. Програмне забезпечення лягло і не піднялося. Якщо протягом години ВДР не запуститься, то ціни на першу годину роботи нового ринку не буде.

Реальность: Это еще один фейк от г-на Геруса. Выдать временную техническую заминку, которую кстати уже устранили, как полный провал Рынка и начало конца света. При этом, уже как мантра, обвинить в этом придуманного врага.

Пункт 3. На жаль, деякі компанії-монополісти готові довести до колапсу всю систему, аби мати можливість заробити більше. Але є і деякі урядовці, які гордяться такою «реформою».

Реальность: Так и хочется сказать «учите мат-часть», господин Блоггер. На улице 1 июля. Коллапса не наступило. Свет есть. Все работает. Цены для населения остались без изменений. Цены на э/э угольных станций существенно упали. Конкуренция, открытая и рыночная налицо. Реформа рынка сделала свой первый шаг. Может не стоит бросать камни в профессионалов, которые два года работали над тем, чтобы выполнить Закон. Жаль, когда потенциал приносят в жертву банальным манипуляциям для продвижения своей политической карьеры.

Пункт 4. Президент В. Зеленський подав два законопроекти, щоб відтермінувати такий запуск ринку, але на жаль, уряд та парламент зайняли позицію, що потрібно вводити із 1 липня. Зараз проводимо аналіз можливих наслідків та способів оперативного реагування.

Реальность: Очень хочется верить, что Президент Зеленский не ограничивается мнением одного эксперта

в формировании политики реформирования энергетической отрасли. В стране достаточно профессионалов, которые обладают глубоким знанием всех вопросов, связанных и с работой нового рынка э/э (Регулятор, Оператор Рынка, Укрэнерго, Министерство и др) и с теми процессами, которые сейчас происходят в отрасли в целом".