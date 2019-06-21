Под Донецком российские террористы обстреляли санитарный автомобиль - 1 боец погиб, еще 2 - ранены

Сегодня, 1 июня, около 10.50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное в Донецкой области, российскими оккупантами был обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" противотанковой ракетой ПТУР.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

Обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм.

Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованным специальной маркировкой Красного креста.