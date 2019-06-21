У Зеленского предлагают региональный статус для русского языка на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "разрешил бы Донецку и Луганску" государственный – украинский, региональный – русский язык, но при одном условии: "после этого они – территория Украины". Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, "а если так же захочет Харьков и Одесса", Богдан сказал: "Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области".

В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.