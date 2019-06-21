В Луганской области объем торговли с применением РРО составила более 2 млрд гривен

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что за январь - май 2019 проведено 65 фактических проверок и принято участие в 6 документальных проверках в сфере наличных расчетов. По их результатам плательщикам доначислено 2 млн 260 тыс. грн штрафов.

В ведомстве рассказали, что в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 2 тыс. 968 регистраторов расчетных операций. Общая сумма выручки за январь - май месяц текущего года составила 2 млрд 88 млн грн.

Налоговики напоминают, что обязательность применения регистраторов расчетных операций субъектами хозяйствования предусмотрена положениями п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса Украины и ст. 9 Закона Украины от 6 июля 1995 № 265 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». За нарушение требований законодательства к субъектам хозяйствования, которые не зарегистрировали регистраторы расчетных операций, применяются штрафные (финансовые) санкции: совершенное впервые - 1 гривна; за каждое следующее - 100 процентов стоимости товаров, проданных с нарушениями.