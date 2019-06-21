30 июня в Луганской области состоялись выборы в 8 ОТГ

30 июня в Луганской области прошли выборы в 8 объединенных территориальных громадах, где жители ОТГ выбирали соответствующих сельских и поселковых голов.

Согласно информации Луганской облгосадминистрации, волеизъявления во время первых выборов депутатов сельских, поселковых объединенных территориальных громад и соответствующих сельских и поселковых голов ОТГ было завершено без происшествий.

Средняя явка составила 43,9%. Проголосовали 9988 человек.

Самая высокая явка была зафиксирована - в Коломийчиськом сельском совете Сватовского района (53,7%), самая низкая - в Пидгоривскиом сельском совете Старобельского района (30,2%).

По предварительным данным, на выборах победили Чунихина Надежда (Коломийчихська громада Сватовского района), Луганская Ольга (Веселовская громада Старобельского района), Козаченко Алексей (Шульгинська громада), Свистунов Владимир (Калмикивська громада), Цокур Вячеслав (Пидгоривська громада).