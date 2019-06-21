Четверо освобожденных в пятницу из плена боевиков украинцев прилетели в Киев из Минска, куда были доставлены без документов из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Дмитрий Великий, которого удерживали в Макеевской колонии (МИК-32), в комментарии журналистам отметил, что чувствует себя хорошо. При этом он не стал комментировать обстоятельства, как попал в плен и факт своего пребывания в розыске.

Другие освобождены украинцы также рассказали, что узнали о том, что планируется их освобождение, несколько дней назад.

Сегодня все бывшие пленники террористов отправятся на обследование в больницу, где смогут получить необходимое лечение. Также СБУ проверит всех на возможную вербовку террористами или российскими спецслужбами.

Больше всего вопросов может возникнуть к Дмитрию Великому - в Украине он объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.