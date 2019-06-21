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ОБСЕ подтвердила разведение сил ВСУ и российских террористов в Станице Луганской

Сегодня, 00:10 citynews.net.ua | Напечатать

26 и 27 июня СММ ОБСЕ наблюдала за процессом разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали как военнослужащие Вооруженных сил Украины и российские боевики оставили свои крайние передовые позиции и покинули участок разведения вместе с вооружением.

Наблюдатели также отметили, что другие подразделения российских боевиков с вооружением, в том числе с зенитной установкой, покинули участок разведения к западу от памятника князю Игорю.

27 июня команда СММ видела, как группы по разминированию Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также группа по разминированию вооруженных формирований осуществляли работы по разминированию в пределах участка разведения.

Кроме того, члены патруля Миссии снова отметили, что на крайних передовых позициях Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований не было вооруженного личного состава, вооружения и техники.

По наблюдениям СММ, на двух других позициях российских террористов, расположенных на холме к югу и юго-западу от моста, также не было ни личного состава, ни техники.


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