В Луганской области 6-летнего мальчика отец посадил на цепь

Сегодня, во время проведения профилактического рейда по проверке лиц, склонных к домашнему насилию, сотрудники ювенальной превенции Новоайдарского отдела полиции совместно с представителями службы по делам детей в с. Айдар-Николаевка проверяли семьи, где есть дети.

В ходе проверки в одном из домов, где проживает семья из трех человек, полицейские в коридоре увидели 6-летнего ребенка, который металлической цепью был привязана к входной двери.

По предварительной информации, по словам отца ребенка, он уже несколько раз применял к сыну такой «метод воспитания», потому что тот не реагирует на его замечания и повреждает имущество.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, руководители Следственного управления, Новоайдарского отдела полиции и областного отдела ювенальной превенции.

Ребенка пока обследуют медики. Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.