Ко Дню Конституции Укрпочта выпустила почтовую марку с национальным лозунгом «Слава Украине!». Марка изготовлена ​​на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины.

27 июня на киевском главпочтамте состоялось погашение марки специальным почтовым штемпелем с надписью «Слава Украине! Героям Слава!».

«Слава Украине!» - национальный лозунг и символ борьбы за независимость, которую мы сейчас продолжаем отстаивать. Выпуском этой почтовой марки мы еще раз подчеркиваем целостность страны и напоминаем всем, как выглядит настоящая, неделимая Украина. Уверен, что марка разлетится во все уголки Украины: от Львова до Донецка, от Чернигова до Симферополя и дальше», - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

На марке и конверте использовано авторский шрифт, специально разработанный для этого выпуска Ольгой Верменич.

Марку с национальным лозунгом «Слава Украине!» Можно приобрести в специализированных точках продаж филателистической продукции, адреса которых размещены на сайте www.ukrposhta.ua или в Интернет-магазине Укрпочты.

Номинальная стоимость марки обозначена буквой V и эквивалентна 8 грн.

Тираж марки - 100 000 экземпляров.